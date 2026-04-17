Operaio muore in depuratore a Vicenza

- VICENZA, 17 APR - Infortunio mortale sul lavoro, ieri, al depuratore di Casale a Vicenza. Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita all'interno dell'area con traumi da caduta. L'operaio, originario di Como, doveva raggiungere i colleghi in pausa pranzo, ma non vedendolo arrivare alcuni di loro hanno iniziato a cercarlo trovandolo esanime a terra. Da qui la chiamata ai soccorsi, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto constatare solo il decesso. Probabile, secondo i primi riscontri, che il 67enne sia caduto da una scala. Sul posto oltre ai tecnici dello Spisal anche la polizia.