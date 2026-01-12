Operaio morto all'ex Ilva, riunione con Mantovano a Palazzo Chigi

ROMA, 12 GEN - "Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, esprime a nome del Governo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari e ai colleghi di Claudio Salamida, che oggi ha perso la vita nel tragico incidente sul lavoro all'interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto, durante un controllo tecnico sugli impianti". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "insieme coi ministri che fanno parte del Tavolo interministeriale sull'ex Ilva, riunitisi a margine del Consiglio dei ministri, Mantovano ha ribadito l'impegno del Governo per rafforzare la sicurezza sul lavoro, in linea col recente decreto legge, affinché condizioni di piena tutela siano sempre prioritariamente garantite".