Operaio investito da treno, martedì sciopero e protesta

BOLOGNA, 05 OTT - Per rispondere alla morte di Attilio Franzini, 47enne operaio investito e ucciso da un treno alle 4.30 di ieri, 4 ottobre, a San Giorgio di Piano, i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Bologna proclamano, con le categorie di riferimento, uno sciopero di due ore, alla fine di tutti i turni e orari di lavoro, per martedì 8 ottobre 2024, per manutenzioni ferroviarie, per il settore edile e metalmeccanico. Alle 17 di quel giorno è convocato un presidio davanti alla stazione di Bologna. "Il lavoratore investito dal treno, dipendente dell'azienda Salcef, addetto in appalto ad attività di manutenzione ferroviarie per conto di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) sembra fosse assunto con contratto metalmeccanico. Anche per questo incidente auspichiamo che le indagini avviate dalla magistratura in queste ore per omicidio colposo portino a chiarire quanto avvenuto", dicono i sindacati che dicono "basta" ad "un sistema produttivo dove i morti sul lavoro sono un 'rischio calcolato' nel sistema di appalti e subappalti, determinato dalla valutazione del costo del costo del lavoro a scapito della sicurezza".