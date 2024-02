Operaio ferito su luogo lavoro, non si esclude incidente

LAMEZIA TERME, 16 FEB - Si fa anche l'ipotesi che possa essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro l'operaio dipendente del Comune di Lamezia Terme trovato con la testa sanguinante in un locale adibito a deposito attrezzi. É quanto si é appreso da fonti investigative. L'operaio, secondo le stesse fonti, sarebbe caduto da un soppalco mentre stava effettuando alcuni lavori ed in quel momento era solo. Non ci sono dunque testimoni di quanto é accaduto, né alcuna telecamera ha documentato i fatti. A trovare l'operaio con la testa sanguinante sono stati alcuni suoi colleghi. Sul posto, insieme ai carabinieri, è intervenuto il personale dell'Ispettorato del lavoro. Il ferito é stato ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale di Catanzaro, ma non é in coma farmacologico. É stato operato per la frattura di due vertebre. L'operaio, inoltre, ha subito lesioni al cranio ed ha riportato un'ematoma cerebrale. I carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia, hanno sequestrato il locale in cui l'operaio è stato trovato ferito allo scopo di effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire i fatti.