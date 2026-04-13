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Operaio di 54 anni muore in un incidente sul lavoro a Modena

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- MODENA, 13 APR - Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio a Modena, intorno alle 17. A perdere la vita un operaio di 54 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando in un deposito di veicoli che si trova in via Stradella, nella città emiliana, quando è rimasto schiacciato tra due mezzi. Sul posto il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimare il 54enne ma l'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di San Damaso, oltre alla medicina del lavoro, che sta conducendo tutti gli accertamenti del caso volti a ricostruire la dinamica dei fatti.

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