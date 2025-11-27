Giornale di Brescia
Operaio di 39 anni cade da tetto capannone e muore nel savonese

GENOVA, 27 NOV - Un operaio di 39 anni, di nazionalità straniera, è morto cadendo dal tetto di un capannone in ristrutturazione nel savonese, a Cairo Montenotte. Secondo quanto appreso, l'uomo stava lavorando a un'altezza considerevole quando è caduto riportando numerosi traumi. I suoi compagni di lavoro hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto ambulanze, carabinieri e gli uomini dell'Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che stanno svolgendo le indagini e i rilievi. L'uomo è morto sul colpo.

