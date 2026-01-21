Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Operaio di 23 anni cade da un lucernario nel Ferrarese, è grave

AA

BOLOGNA, 21 GEN - Un operaio di 23 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto da un lucernario. L'incidente sul lavoro, alle 13.45 a Codigoro (Ferrara), si è verificato in un capannone in ristrutturazione di proprietà di una società veneziana. Il giovane lavoratore è originario della provincia ferrarese ed è dipendente di un'impresa bergamasca. In corso di accertamento da parte dei carabinieri e dal servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro le cause dell'infortunio: il 23enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova in prognosi riservata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLOGNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario