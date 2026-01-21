Operaio di 23 anni cade da un lucernario nel Ferrarese, è grave

BOLOGNA, 21 GEN - Un operaio di 23 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto da un lucernario. L'incidente sul lavoro, alle 13.45 a Codigoro (Ferrara), si è verificato in un capannone in ristrutturazione di proprietà di una società veneziana. Il giovane lavoratore è originario della provincia ferrarese ed è dipendente di un'impresa bergamasca. In corso di accertamento da parte dei carabinieri e dal servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro le cause dell'infortunio: il 23enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova in prognosi riservata.