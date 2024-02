Operaio Comune Lamezia trovato sanguinante sul posto di lavoro

LAMEZIA TERME, 16 FEB - Un operaio dipendente del Comune di Lamezia Terme, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trovato con la testa sanguinante ed alcune costole fratturate nell'edificio in cui é ubicata la sezione lavori dell'ente in cui l'uomo stava svolgendo le sue mansioni. L'operaio è stato ricoverato, con prognosi riservata, nell'ospedale di Catanzaro. É stato sottoposto ad un'operazione alla testa per le lesioni subite ed é in coma farmacologico. Sulla vicenda ha aperto un'inchiesta la Procura della Repubblica di Lamezia, che ha delegato le indagini ai carabinieri. L'ipotesi che viene fatta é che l'operaio sia stato aggredito o abbia avuto una lite, mentre si trovava al lavoro, con una persona che si sarebbe poi allontanata. I militari hanno avviato accertamenti per ricostruire la vicenda ed identificare la persona che avrebbe aggredito l'operaio o che ha avuto con lui la lite a causa della quale l'uomo è rimasto ferito.