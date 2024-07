Operaio Arif morto, tre indagati per omicidio colposo a Brindisi

BRINDISI, 24 LUG - Sono tre gli indagati nell'inchiesta della procura di Brindisi per la morte del 66enne operaio dell'Arif, Mario Rotiglio, avvenuta sabato scorso durante le operazioni di spegnimento di un incendio nelle campagne di Ceglie Messapica. Si tratta di tre funzionari dell'Arif responsabili della gestione e del coordinamento degli interventi. L'ipotesi di reato avanzata nei loro confronti dal pubblico ministero titolare del fascicolo, Alfredo Manca, è omicidio colposo in violazione delle norme per la prevenzione sui luoghi di lavoro. Si tratta al momento di un atto dovuto per consentire l'eventuale nomina di consulenti di parte in vista dell'autopsia, il cui conferimento dell'incarico è previsto per venerdì.