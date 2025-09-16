Giornale di Brescia
Operaio 36enne precipita mentre monta pannelli solari e muore

MILANO, 16 SET - Un operaio di 36 anni è morto stamani precipitando nel vuoto per una decina di metri mentre stava montando dei pannelli solari sul tetto di un capannone della Fer.Ol.Met di via della Pace a San Giuliano Milanese. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da un'impalcatura. A dare l'allarme sono stati i colleghi. All'arrivo dei soccorritori, intervenuti anche con l'elicottero, l'uomo era già morto. La Fer.Ol.Met è un'azienda ambientale che trasporta, smaltisce e stocca rifiuti speciali e ordinari, tra i quali anche i pannelli solari.

MILANO

