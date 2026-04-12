Operaio 21enne cade dal tetto di una officina, morto dopo 48 ore di agonia

RAVENNA, 12 APR - Non ce l'ha fatta il giovane operaio rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro verificatosi giovedì pomeriggio nella zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna. Dopo un paio di giorni di agonia, il ragazzo - 21 anni, di origine straniera, nato a Rimini e residente a Cesena - è deceduto ieri all'ospedale cesenate Bufalini dove era stato portato intubato e senza avere mai ripreso conoscenza. Sul posto, oltre al 118, erano intervenuti i carabinieri del Radiomobile e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna. Secondo quanto emerso in prima battuta, il 21enne, dipendente di una ditta esterna, era impegnato nella manutenzione della copertura del tetto di una officina meccanica per veicoli pesanti quando verso le 16.30, forse per il cedimento di un pannello laterale, è caduto all'interno dello stabile da una altezza di 8-10 metri. Il Pm di turno Ylenia Barbieri aprirà ora un fascicolo per omicidio colposo aggravato dalla eventuale violazione di norme contro gli infortuni sul lavoro.