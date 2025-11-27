Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Operai Eurallumina, 'da Calderone aspettiamo notizie importanti'

AA

PORTOVESME, 27 NOV - Un'altra notte di protesta, la decima, per i quattro operai dell'Eurallumina di Portovesme, da lunedì 17 asserragliati su un silo a 40 metri di altezza nonostante vento e freddo, per richiamare l'attenzione sulla vertenza dello stabilimento del Sulcis Iglesiente, di proprietà della Rusal, oggetto delle sanzioni applicate dallo Stato italiano per il conflitto tra Russia e Ucraina. La proprietà russa ha di recente annunciato di voler interrompere i finanziamenti. "Oggi verrà qui al presidio la Commissione Industria del Consiglio regionale a dialogare con noi - dichiara all'ANSA Enrico Pulisci della Rsa Eurallumina -. Inoltre rivolgiamo un appello alla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone che domani pomeriggio verrà a trovarci. Auspichiamo che lei, come membro autorevole del governo, possa portare notizie liete che vadano a spostare tutto quanto detto da Urso e Giorgetti nell'atto di convocazione, nel colloquio avuto con la presidente della Regione Todde da parte del ministro del Mef in vista del tavolo del 10 dicembre. Questo bandolo deve essere sciolto, dobbiamo sbloccare i fondi o la revoca definitiva delle sanzioni. Dalla ministra ci aspettiamo notizie importanti per avere una speranza per noi, i lavoratori e tutto il territorio".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PORTOVESME

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario