Open day in Statale a Milano, contro-evento dei pro-Pal

MILANO, 22 GIU - Giornata di open day per l'Università degli Studi di Milano. Docenti e studenti tutor hanno incontrato i potenziali futuri iscritti nel cortile di via Festa del Perdono, con l'ateneo che per l'anno accademico 2024-2025 propone un totale di 157 corsi, di cui 80 corsi di laurea triennale e a ciclo unico, 2 lauree professionalizzanti e 75 corsi di laurea magistrale. Gli studenti pro-Palestina, che avevano già occupato il cortile lo scorso maggio con l'acampada in tenda, hanno organizzato però un contro open day con tanto di banchetti e manifesti 'informativi' sulla Statale 'complice di genocidio' e contro gli accordi con le università israeliane, come la Reichman University, rappresentata dagli attivisti con cartelli sporchi di sangue. Un contro open day, avevano spiegato gli studenti, organizzato dopo che l'ateneo "ha rimandato quello di maggio per non mostrare la presenza delli'intifada studentesca in occupazione per il boicottaggio del sistema accademico israeliano" e contro l'idea "di mostrare solo il lato bello, nascondendo la complicità con la macchina bellica sionista".