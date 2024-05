Open Day alla Sissa tra bimbi, scienziati e misteri

TRIESTE, 15 MAG - "Una giornata di festa, un incontro tra la nostra comunità e la città. Si parla spesso di distanza delle istituzioni scientifiche che sono sì una ricchezza ma a volte vengono percepite come lontane. Dopodomani, invece, la Sissa apre le porte e chiunque potrà entrare". Così Andrea Romanino, direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa), presenta l'Open Day, in programma il 17 maggio con un fitto programma di intrattenimenti per bambini, spettacolo teatrale con Chat-GPT, dialoghi con scienziati, visite ai laboratori. Quello di dopodomani è il primo Open Day post pandemico (dal 2018) e Romanino auspica che "si estenda a tutti gli ospiti quel legame di appartenenza in cui vive la Sissa". In altre parole, "un avvicinamento anche attraverso il contatto molto umano con le persone della Sissa, una giornata in famiglia in cui ci si conosce e si conosce anche un po' meglio la scienza, in maniera giocosa. Ci tengo in particolar modo alle attività per i bambini, che siano molte". L'Open Day! comincerà alle 14.00 in via Bonomea 265, e prevede, tra l'altro, un gioco di discussione sull'intelligenza artificiale, visite con osservazioni al microscopio per scoprire vari tipi di colture cellulari oppure la neurogenomica e il DNA, il nostro cervello e come percepiamo il mondo che ci circonda, e ancora riconoscimento facciale, smart city e scimmie che leggono. Infine, proiezione di "Una Margherita a Trieste", documentario su Margherita Hack e l'evento teatrale integrale "Parl(IA)moci - Dialogo impossibile tra Alma e Gustav Mahler, tra un'attrice e ChatGPT". Nello spettacolo sperimentale in cui ChatGPT "interpreta" Gustav Mahler in un dialogo teatrale improvvisato con Alma (Diana Höbel), esplorando la loro tumultuosa relazione.