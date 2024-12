Open Arms: Romeo, militanti della Lega in festa in via Bellerio

MILANO, 20 DIC - "Eravamo sicuri che alla fine avrebbe prevalso la giustizia, quella anche del buon senso e della logica, ero sicuro che un ministro della Repubblica che ha semplicemente fatto il suo dovere sarebbe stato assolto". Così il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier, il senatore Massimiliano Romeo. "La Lega - sottolinea Romeo in una nota - oggi si è stretta intorno suo segretario federale, anche a Milano, dove numerosi militanti e sostenitori si sono radunati spontaneamente fuori dalla sede di via Bellerio in attesa della sentenza e adesso stanno festeggiando tutti insieme, dimostrando che la Lega è una grande famiglia, sempre unita e compatta". "La notizia dell'assoluzione - conclude Romeo - è arrivata durante la prima seduta del nuovo consiglio nazionale della Lega Lombarda, in corso nella sede di Via Bellerio, ed è stata salutata da un lungo applauso e da abbracci tra i partecipanti, incluso il governatore Attilio Fontana".