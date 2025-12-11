Giornale di Brescia
Open Arms, l'udienza rinviata al 17 dicembre

ROMA, 11 DIC - I giudici della quinta sezione della Cassazione hanno rinviato al 17 dicembre l'udienza in cui si discuterà il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo contro l'assoluzione del ministro Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nella vicenda della nave della Ong spagnola Open Arms. Il rinvio è legato al legittimo impedimento del difensore di Salvini, Giulia Bongiorno, che non oggi non è potuta essere presente in aula per una indisposizione.

