Open Arms, Bongiorno 'il processo non doveva neanche iniziare'

ROMA, 17 DIC - "Il termine soddisfazione esprime quello che sento in questo momento. Si tratta di un processo che non doveva nemmeno iniziare e questa soluzione di carattere definitivo evidenzia quello che ho sostenuto in aula: era totalmente fuori dal mondo il ricorso della procura, ma cio che ci interessa è la correttezza dell'operato di Salvini". Lo afferma l'avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Matteo Salvini, dopo la decisione della Cassazione. "Tutto questo è la conferma del fatto che è partito un processo che veramente non doveva nascere e ciò è stato confermato anche come dalle conclusioni della procura generale", conclude.