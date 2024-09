Open Arms: al Pirellone flash mob Lega, 'Salvini non sei solo'

MILANO, 17 SET - Il gruppo della Lega al Consiglio regionale della Lombardia ha organizzato un flash mob fuori dal Pirellone per mostrare "la nostra solidarietà, umana prima di tutto, e politica al nostro leader Matteo Salvini che è stato colpito da una richiesta di condanna a 6 anni di galera" nel processo Open Arms "per aver fatto il suo mestiere e aver difeso i confini da ministro dell'Interno". Lo ha spiegato il capogruppo del Carroccio Alessandro Corbetta che ha preso parte all'iniziativa con gli altri consiglieri regionali a margine della seduta d'Aula d'oggi. Gli esponenti della Lega tenevano uno striscione con scritto 'difendere i confini non è un reato, Salvini siamo con te'. "Assistiamo - ha aggiunto Corbetta - a un'iniziativa politica con l'utilizzo di giustizia e magistratura. La Lega è un baluardo nella lotta all'immigrazione, Salvini ha dimostrato che si può fare e noi non lo lasciamo solo".