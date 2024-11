Onu: rappresentante Italia Grassi eletto relatore Bureau Oim

ROMA, 26 NOV - Il Consiglio dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ha nominato il Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra, Vincenzo Grassi, Relatore del Bureau Oim, in rappresentanza dell'"Expanded Europe Group" (Eeg). Il suo mandato terminerà a novembre 2025. L'attribuzione al Rappresentante Permanente italiano del ruolo di Relatore nel Bureau Oim, riferisce una nota della Rappresentanza permanente d'Italia a Ginevra, "costituisce un riconoscimento dell'equilibrato ruolo italiano in materia migratoria, di cui il processo di Roma ed alcune componenti del "Piano Mattei" risultano espressione sul piano teorico ed operativo". L'Ambasciatore Grassi sarà, inoltre, il primo membro italiano del Bureau Oim dal 1985, "epoca nella quale le tematiche migratorie si ponevano per l'Italia in termini radicalmente differenti" aggiunge la nota. Il Bureau, organo collegiale di indirizzo dei "Governing Bodies" Oim, assume particolare e crescente rilevanza anche per alcune sue prerogative quali il rinnovo delle cariche apicali ed la programmazione anche di bilancio dell'Organizzazione, tra cui il raccordo con i vertici direzionali, compresi il Consiglio e la Direttrice Generale, Amy Pope. Esso si compone di quattro cariche (Presidente, Primo Vice Presidente, Secondo Vice Presidente e Relatore), ciascuna eletta in rappresentanza di uno dei quattro gruppi regionali di cui è composta l'Organizzazione (Asia-Pacifico, , Africa, Europa allargata, America Latina e Caraibi).