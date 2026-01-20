Onu, 'nuovo record per il turismo globale, nel 2025 1,52 miliardi di arrivi'

(ANSA-AFP) - MADRID, 20 GEN - Il turismo globale ha raggiunto un nuovo record nel 2025, con 1,52 miliardi di arrivi turistici internazionali registrati in tutto il mondo, trainati dagli aumenti in Asia e Africa. Lo ha dichiarato l'Ufficio del Turismo delle Nazioni Unite. "La domanda di viaggi è rimasta elevata per tutto il 2025, nonostante l'elevata inflazione nei servizi turistici e l'incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche", ha dichiarato in una nota il segretario generale dell'organismo con sede a Madrid, Shaikha Alnuwais. (ANSA-AFP).