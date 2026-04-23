Onu, 'lavoriamo per mantenere presenza in Libano dopo partenza dell'Unifil'

GINEVRA, 23 APR - L'Onu sta "lavorando" per mantenere una presenza in Libano dopo la partenza dell'Unifil, la cui missione termina a dicembre. Lo ha dichiarato oggi il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace. Il Consiglio di sicurezza ha richiesto "opzioni per una possibile presenza dell'Onu dopo l'Unifil" e "dobbiamo presentare queste raccomandazioni (...) entro il 1° giugno di quest'anno", ha affermato Jean-Pierre Lacroix in una conferenza stampa a Ginevra.