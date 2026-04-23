Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Onu, 'lavoriamo per mantenere presenza in Libano dopo partenza dell'Unifil'

AA

GINEVRA, 23 APR - L'Onu sta "lavorando" per mantenere una presenza in Libano dopo la partenza dell'Unifil, la cui missione termina a dicembre. Lo ha dichiarato oggi il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace. Il Consiglio di sicurezza ha richiesto "opzioni per una possibile presenza dell'Onu dopo l'Unifil" e "dobbiamo presentare queste raccomandazioni (...) entro il 1° giugno di quest'anno", ha affermato Jean-Pierre Lacroix in una conferenza stampa a Ginevra.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GINEVRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario