Onu: Italia a Conferenza Stati Parte del Trattato Commercio Armi

GINEVRA, 21 AGO - L'Italia ha ribadito pieno sostegno agli obiettivi del Trattato sul Commercio delle Armi (ATT) nell'ambito della decima Conferenza degli Stati Parte del Trattato sul Commercio delle Armi, in corso a Ginevra. La delegazione italiana, rappresentata dal direttore dell'Autorità Nazionale-UAMA, Giorgio Aliberti, è intervenuta per reiterare il pieno sostegno del Paese "agli obiettivi umanitari del Trattato, l'importanza di espandere la sua universalizzazione, la necessità del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e rapporti", nonché l'esigenza di raggiungere una sicura stabilità finanziaria per l'effettiva attuazione dell'ATT, sottolinea un comunicato della Rappresentanza permanente dell'Italia presso la Conferenza del Disarmo. Il Trattato sul Commercio delle Armi è uno strumento giuridico che regola il commercio internazionale di armi convenzionali con l'obiettivo di ridurne il traffico illecito e prevenirne l'utilizzo in violazione dei diritti umani. La decima Conferenza degli Stati Parte dell'ATT si è aperta lo scorso 19 agosto e si concluderà venerdì prossimo.