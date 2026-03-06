Onu, 'indagini rapide sugli attacchi mortali dell'Idf in Libano'

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 06 MAR - Le Nazioni Unite hanno chiesto indagini rapide sugli attacchi mortali israeliani in Libano, per determinare se siano stati conformi al diritto internazionale. "L'impatto devastante di questo rinnovato conflitto è già sotto i nostri occhi, con i civili che pagano un prezzo dolorosamente alto", ha dichiarato Ravina Shamdasani, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. "Devono essere condotte indagini rapide e approfondite, in particolare per determinare se tali attacchi siano stati conformi ai principi di distinzione, proporzionalità e precauzione", ha affermato Shamdasani. (ANSA-AFP).