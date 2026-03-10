Onu, in Congo stupro arma di guerra e bimbi nati non registrati

ROMA, 10 MAR - La portata della violenza sessuale legata al conflitto nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) "è allarmante, persiste l'uso dello stupro come arma di guerra e i bambini nati da questa violenza sono a grave rischio di esclusione sociale e di reclutamento da parte di gruppi armati". E' quanto rileva un rapporto dell'Ufficio congiunto delle Nazioni Unite per i diritti umani nella Repubblica Democratica del Congo (Unjhro) che documenta 887 casi di violenza sessuale legata al conflitto avvenuti lo scorso anno, che hanno colpito 1.534 vittime, la stragrande maggioranza delle quali erano donne (854) e ragazze (672). Secondo il rapporto, i gruppi armati sono responsabili del 75% di queste violenze. Il Movimento 23 Marzo (M23) è in testa alla lista, seguito dal gruppo Wazalendo, dalla Cooperativa per lo Sviluppo del Congo, da vari gruppi Mai-Mai, nonché dalle Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda e dalle Forze Democratiche Alleate. L'Onu sottolinea anche il coinvolgimento di attori statali, tra cui membri delle Forze armate della Rdc , della Polizia nazionale congolese e dell'Agenzia nazionale di intelligence, nel 19% dei casi documentati. Il rapporto evidenzia inoltre la messa in atto di crimini particolarmente gravi, tra cui la schiavitù sessuale, in cui donne e ragazze vengono tenute in cattività per periodi prolungati, sottoposte a ripetuti stupri e gravidanze forzate. Le Nazioni Unite richiama infine l'attenzione sulla situazione dei bambini nati da stupro, che spesso subiscono stigmatizzazione, rifiuto da parte delle famiglie e mancanza di registrazione civile. Questa situazione li espone a un rischio maggiore di esclusione sociale e di reclutamento da parte di gruppi armati. Data la gravità della situazione, l'Onu chiede alle autorità nazionali di accelerare i procedimenti legali contro gli autori di reati gravi e garantire la registrazione sistematica dei bambini nati da stupro nel registro civile, al fine di interrompere il ciclo di esclusione. Ai gruppi armati si chiede di rilasciare incondizionatamente tutte le donne e le ragazze tenute prigioniere e di porre fine alla pratica della schiavitù sessuale.