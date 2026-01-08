Onu, ad Aleppo 30mila sfollati in 2 giorni di combattimenti

ROMA, 08 GEN - Sono circa 30 mila gli sfollati da Aleppo, nel nord della Siria, a seguito dei primi due giorni di pesanti scontri tra fazioni siriane agli ordini del leader Ahmad Sharaa e le forze curdo-siriane presenti nei due quartieri a maggioranza curda di Ashrafiye e Sheikh Maqsud. Lo riferisce l'Ufficio Onu per il coordinamento umanitario (Ocha), secondo cui oltre 2.000 famiglie si sono dirette verso l'enclave nord-occidentale di Afrin, al confine con la Turchia, mentre 1.100 persone hanno trovato rifugio in centri di assistenza allestiti nelle vicinanze della metropoli siriana. Oltre ad Ashrafiye e Sheikh Maqsud, si registrano danni materiali anche in altri quartieri di Aleppo, tra cui Alleramun, Midan, il quartiere siriaco, Nile Street, Khaldiye, Zuhur, Tareq ben Ziad, Bostan Bash e Trab al-Hellok. L'aeroporto internazionale di Aleppo rimane chiuso da due giorni, con i voli dirottati sulla capitale Damasco. Anche le scuole sono chiuse in città, tornata a essere un teatro di guerra, con bombardamenti di artiglieria tra le parti.