Online quasi mille siti di notizie inaffidabili generate dall'IA

ROMA, 14 GIU - Online ci sono quasi mille siti di notizie e informazioni inaffidabili generate dall'intelligenza artificiale in 16 lingue, anche in italiano, che operano con poca o nessuna supervisione umana. Sono i dati aggiornati di NewsGuard, l'organizzazione che monitora la disinformazione online, che negli Stati Uniti ha anche accertato il sorpasso, nell'ambito dell'informazione locale, dei siti fake rispetto a quelli tradizionali: sono 1.265 contro 1213. "La diffusione di strumenti che sfruttano l'intelligenza artificiale generativa ha rappresentato un'autentica manna per le cosiddette 'content farm' e per i diffusori di misinformazione", afferma NewsGuard che ha messo in piedi un centro di monitoraggio in vista degli appuntamenti elettorali che quest'anno interessano milioni di cittadini nel mondo. Nelle settimane precedenti il voto europeo, NewsGuard ha registrato un'impennata di affermazioni false online relative all'Ue, alcune nuove, altre "riciclate". Tali affermazioni hanno preso di mira le istituzioni europee, i loro rappresentanti e le iniziative politiche dell'Ue, "con l'obiettivo di seminare sfiducia tra gli elettori e delegittimare il voto".