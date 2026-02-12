Ong, strategia del Governo è estrometterci dal soccorso in mare
ROMA, 12 FEB - "La strategia del Governo per estromettere le Ong dAl soccorso in mare dal Mediterraneo si arricchisce di un nuovo capitolo". "Dopo la Legge Piantedosi e il Decreto Flussi arriva un'altra stretta al soccorso civile nel Mediterraneo da parte del Governo Meloni. Un insieme di misure che non mirano a governare i flussi di persone in movimento, ma a colpire e bloccare le navi umanitarie con il risultato di aumentare il numero di chi perde la vita in mare". Lo affermano congiuntamente Alarm Phone, Emergency, Medici Senza Frontiere, Mediterranea Saving Humans, Open Arms, ResQ People Saving People, Sea-Watch, Sos Humanity - Sos Mediterrane sul disegno di legge sull'immigrazione, approvato dal Cdm.
