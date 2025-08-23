Giornale di Brescia
Ong salva 60 migranti al largo Libia, recuperati 3 cadaveri

LAMPEDUSA, 23 AGO - Sessanta migranti sudanesi e nigeriani sono stati salvati nei pressi delle coste libiche dalla nave ong Nadir, che ha recuperato tre cadaveri e si sta dirigendo verso Lampedusa. La motovedetta Cp322 della guardia costiera ha prelevato una donna al quarto mese di gravidanza e un minore con gravi ustioni, portandoli a Lampedusa insieme ad altre 12 persone, fra cui 4 donne e 5 minori e i familiari delle persone ricoverate al poliambulatorio dell'isola.

Argomenti
LAMPEDUSA

