Ong, salgono a 116 i morti nelle proteste in Iran, oltre 2.600 arresti

ROMA, 11 GEN - Il numero di persone uccise nelle proteste in Iran è quasi raddoppiato in poche ore, passando da 65 morti ad almeno 116, secondo l'ultimo aggiornamento dell'ong statunitense Human Rights Activists News Agency. Lo riporta Sky News, aggiungendo che sette delle vittime sono minorenni. La maggior parte delle persone è stata uccisa da munizioni vere o da colpi di arma da fuoco a pallini, prevalentemente da distanza ravvicinata, sostiene l'ong, secondo cui 37 delle vittime sarebbero membri delle forze armate o di sicurezza, mentre una di loro è un pubblico ministero. L'Hrana ha anche riferito che 2.638 persone sono state arrestate.

ROMA

