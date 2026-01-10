Giornale di Brescia
Ong, sale a 65 il numero delle vittime delle proteste in Iran

ROMA, 10 GEN - L'agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency afferma che il numero delle vittime delle proteste in Iran è salito a 65. La maggior parte dei morti è stata segnalata fuori Teheran, nelle province di Chaharmahal e Bakhtiari, Ilam, Kermanshah e Fars. L'Hrana ha affermato che sono state arrestate 2.311 persone.

ROMA

