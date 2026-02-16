Giornale di Brescia
Ong, 'nel 2025 le vittime civili ucraine sono aumentate del 26%'

ROMA, 16 FEB - I ricercatori dell'organizzazione internazionale Azione contro la violenza armata (Aoav) affermano che nel 2025 le vittime civili ucraine sono aumentate del 26%, riflettendo l'aumento degli attacchi russi contro città e infrastrutture del Paese. Secondo quanto riportato dai resoconti in lingua inglese della Ong, 2.248 civili sono stati uccisi e 12.493 feriti a causa dei raid in Ucraina, con un numero di vittime e incidenti in aumento significativo. Lo scrive il Guardian. In media, 4,8 civili sono stati uccisi o feriti in ogni attacco, il 33% in più rispetto al 2024, con l'attacco peggiore avvenuto a Dnipro il 24 giugno. I missili russi hanno colpito un treno passeggeri, appartamenti e scuole, uccidendo 21 persone e ferendone 314, tra cui 38 bambini.

Argomenti
ROMA

