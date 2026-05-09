Ong, Israele rilascerà in giornata i due attivisti della Flotilla detenuti

GERUSALEMME, 09 MAG - Israele prevede di rilasciare "in giornata" Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana: lo rende noto l'ong israeliana per i diritti umani Adalah. "Saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione israeliane più tardi in giornata e rimarranno in custodia in attesa della loro deportazione", afferma un comunicato. Secondo l'agenzia spagnola Efe, il rilascio "nelle prossime ore" di Abukeshek, che è di origini palestinesi e ha cittadinanza spagnola, è stato confermato anche dal ministro degli Esteri iberico, José Manuel Albares.