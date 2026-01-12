Ong, 'almeno 648 morti nelle proteste in Iran'

ROMA, 12 GEN - Almeno 648 manifestati sono rimasti uccisi durante le proteste anti governative iniziate 16 giorni fa in Iran. Lo riporta l'organizzazione non governativa con sede in Norvegia 'Iran Human Rights', aggiornando il bilancio che ha tenuto dall'inizio delle proteste, scoppiate il 28 dicembre in varie città del Paese per la crisi economica. Secondo la Ong, tra le vittime ci sono nove minorenni mentre i feriti sono migliaia. In un comunicato sul suo sito, 'Iran Human Rights' stima che gli arrestati sarebbero più di 10mila ma il blocco quasi totale di internet in vigore dall'8 gennaio rende complicato avere dati più precisi.