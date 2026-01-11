Ong, almeno 192 persone uccise nelle proteste in Iran

ROMA, 11 GEN - "Almeno 192 persone" sono state uccise in due settimane di proteste contro il governo in Iran: lo sostiene l'organizzazione per i diritti umani Iran Human Rights. "Dall'inizio delle proteste, Iran Human Rights ha confermato l'uccisione di almeno 192 manifestanti", ha affermato l'ong con sede in Norvegia, avvertendo che il bilancio potrebbe essere molto più alto poiché un blackout di Internet che dura da giorni ostacola le verifiche.