Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ondata di neve e gelo nel Regno Unito, disagi nei trasporti

AA

LONDRA, 02 GEN - Un'ondata di neve e gelo ha investito il Regno Unito, colpendo in particolare la Scozia, dove si segnalano disagi dei trasporti, soprattutto per il traffico stradale. Secondo il Met Office, fino a 40 centimetri di neve sono previsti nella regione più a nord del Paese, e fino a 5 in alcune zone di Inghilterra e Galles. Per i meteorologi è iniziato un "periodo prolungato di freddo intenso" all'inizio del 2026 con temperature che andranno ben al di sotto della media nel corso dei prossimi giorni, a causa dell'aria fredda proveniente dall'Artide. Oltre alle strade bloccate dalla neve, sono attesi ritardi e cancellazioni di treni e aerei, oltre alle interruzioni di corrente in alcune zone del Paese. Intanto, l'Agenzia per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha emesso allerte a fronte del clima rigido e del gelo, rivolte in particolare agli anziani e ai soggetti fragili.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario