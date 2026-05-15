Ondata di maltempo nel Fvg orientale, oltre 130 richieste di soccorso

TRIESTE, 15 MAG - Oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli sono giunte al Numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. Forti grandinate hanno colpito il Goriziano e la zona del Carso triestino. Lo rende noto il bollettino della Protezione civile Fvg precisando che sono stati impiegati 50 volontari e 18 mezzi oltre ai Vigili del fuoco intervenuti con almeno cinque squadre e numerosi mezzi. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi, intensificandosi, verso Est dove si sono verificati rovesci insistenti e grandinate. Una situazione che si è protratta per tutta la notte, anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi sono attesi per oggi ma con minor forza rispetto a ieri. Allagamenti sono stati segnalati a San Giovanni al Natisone, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Cervignano, con un fenomeno di acqua alta a Grado. Sui monti si registrano nevicate nella notte, dalla zona del Tarvisiano fino a Sella Nevea. A Trieste si segnala la caduta di un albero, in via Bonaparte, crollato sulle automobili parcheggiate. I vigili del fuoco lo hanno rimosso.