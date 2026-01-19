Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ondata di maltempo con vento e mareggiate su Calabria e Isole maggiori

AA

ROMA, 19 GEN - Tra oggi e domani un'ondata di maltempo severo colpirà la Calabria e le Isole Maggiori con vento e mareggiate. A confermare la formazione di un vortice di bassa pressione, tra il Canale di Sardegna e le coste della Tunisia, Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Si prevedono piogge e temporali intensi e stazionari e forti raffiche di vento dai quadranti orientali. "Nelle aree interne della Sardegna e nel Catanese - afferma Brescia - si potrebbero registrare accumuli superiori ai 300 mm in meno di 48 ore e sono attese raffiche superiori ai 110-120 km/h in particolare sulle aree Ioniche, Calabria e orientali della Sardegna". Anche il mare sarà molto mosso con onde al largo nello Ionio e nel basso Tirreno fino a 8-9 metri. Sulle coste della Sardegna orientale e sulla fascia ionica di Sicilia e Calabria, invece, le onde potrebbe raggiungere i 6-7 metri. Tra mercoledì e giovedì assisteremo a una progressiva attenuazione dei fenomeni estremi al Sud, con una pausa che regalerà schiarite e un clima più asciutto su gran parte della penisola. Ma durerà poco: nel fine settimana una nuova perturbazione di origine atlantica investirà le regioni settentrionali e il medio Tirreno. Nel dettaglio: - Lunedì 19. Al Nord: nuvoloso, a tratti sereno sul Triveneto. Al Centro: molto nuvoloso, piogge sulle Adriatiche, intense in Sardegna: Al Sud: maltempo su Sicilia e Calabria, venti forti. - Martedì 20. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: molte nubi, nubifragi su Sardegna orientale. Al Sud: forte maltempo su Sicilia e Calabria. - Mercoledì 21. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: coperto sulle Adriatiche con piovaschi, meglio altrove. Al Sud: piogge e rovesci sparsi, neve a 1200 metri. Tendenza: ripetute ondate di maltempo nel fine settimana, neve anche in pianura al Nord.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario