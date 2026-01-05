Ondata di gelo in Gb, chiuse per neve scuole nel nord e scalo di Liverpool

LONDRA, 05 GEN - Ancora disagi e allarmi per l'ondata di gelo che ha investito nel weekend il Regno Unito, colpendo in particolare la Scozia, l'Irlanda del Nord, ma anche il Galles, l'Inghilterra settentrionale e diverse contee costiere inglese sia a ovest sia a est dell'isola. L'allerta di color arancione emessa dai meteorologi del Met Office britannico dovrebbe scadere nelle prossime ore, ma il ghiaccio e l'accumulo di neve continuano a provocare problemi e rischi in varie zone. In Scozia e in Irlanda del Nord il rientro in classe dopo le vacanze di Natale e di Capodanno è stato posticipato in centinaia di scuole, rimaste oggi chiuse. Mentre in alcune aree del Regno si segnalano disservizi o cancellazioni nel traffico aereo e in quello ferroviario: con non pochi treni fermi o in ritardo e con lo stop totale di decolli e atterraggi per alcune ore - causa ghiacciamento della pista - dell'aeroporto internazionale John Lennon di Liverpool, in Inghilterra settentrionale. Problematico pure il transito automobilistico lungo alcune strade.