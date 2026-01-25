Giornale di Brescia
Ondata di gelo ha fermato le proteste a Minneapolis

ROMA, 25 GEN - Sono andate avanti per ore le manifestazioni a Minneapolis dopo l'uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti dell'Ice: poi l'ondata di gelo che si sta abbattendo sul nordest degli Stati Uniti ha costretto la folla a disperdersi, complice la temperatura scesa fino a -23 gradi. Lo hanno constatato gli inviati della Bbc. La tempesta di freddo potrebbe impattare su oltre 240 milioni di americani, hanno annunciato le autorità.

