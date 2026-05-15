Ondata di freddo sulla Valle d'Aosta, temperature in picchiata

AOSTA, 15 MAG - Temperature in picchiata in Valle d'Aosta a causa del passaggio di una corrente di aria gelida. Come si legge nel bollettino meteorologico regionale, "una saccatura sul Mediterraneo determina l'afflusso di aria fredda da nord verso la Valle d'Aosta, con schiarite alternate ad annuvolamenti fino a lunedì, in seguito si avrà la rimonta di un campo anticiclonico". Per sabato è prevista "nuvolosità irregolare nel settore nord-occidentale, con qualche fiocco sui confini, abbastanza soleggiato altrove", per domenica "soleggiato, con nubi medio-alte da metà mattina e annuvolamenti sui rilievi nel pomeriggio". Le temperature saranno in calo, con minime di 4 gradi ad Aosta, -4 a Cogne, 1 a Courmayeur, -3 a Cervinia. "Lunedì nuvolosità irregolare con isolati rovesci dal pomeriggio, neve a 2000-2200 metri, in seguito soleggiato" si conclude il bollettino.