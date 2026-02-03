Ondata di freddo a Cuba, raggiunti gli zero gradi

ROMA, 03 FEB - "Record! Zero gradi a Matanzas, la temperatura più bassa mai registrata a Cuba". Così l'Istituto di meteorologia cubano (Insmet), ha annunciato oggi il rilevamento per la prima volta nell'isola della temperatura che segna "il raggiungimento del punto di congelamento". Secondo l'Insmet, l'insolito calo delle temperature a Cuba è dovuto all'arrivo di un fronte freddo molto intenso proveniente dal nord America, che ha portato una massa d'aria polare fino ai Caraibi. Il record precedente, di 0,6 °C, era stato stabilito nel 1996 nella vicina provincia di Mayabeque. L'ondata di freddo colpisce l'isola nel contesto di una grave crisi energetica aggravata anche dalla decisione del governo Usa di Donald Trump di sanzionare i Paesi che inviano petrolio a Cuba.