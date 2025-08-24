Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ondata di caldo in Spagna la più intensa mai registrata

epa12304774 Sunseekers crowd the beach at San Cristobal de Almunacar, in Granada, Spain, 16 August 2025. The heatwave, which began on the 3rd, will bring some of the hottest days on Saturday and Sunday, with temperatures above 35 degrees in most of the country while reaching 44 degrees in Seville's countryside. EPA/Alba Feixas
epa12304774 Sunseekers crowd the beach at San Cristobal de Almunacar, in Granada, Spain, 16 August 2025. The heatwave, which began on the 3rd, will bring some of the hottest days on Saturday and Sunday, with temperatures above 35 degrees in most of the country while reaching 44 degrees in Seville's countryside. EPA/Alba Feixas
AA

MADRID, 24 AGO - L'ondata di caldo di 16 giorni che ha colpito la Spagna questo mese è stata "la più intensa mai registrata", ha dichiarato l'Agenzia meteorologica statale spagnola. I dati provvisori relativi all'ondata di caldo dal 3 al 18 agosto hanno superato il precedente record, registrato nel luglio 2022, con una temperatura media superiore di 4,6 °C rispetto ai fenomeni simili verificatisi in precedenza, ha affermato l'agenzia su X.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MADRID

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario