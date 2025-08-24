Ondata di caldo in Spagna la più intensa mai registrata
epa12304774 Sunseekers crowd the beach at San Cristobal de Almunacar, in Granada, Spain, 16 August 2025. The heatwave, which began on the 3rd, will bring some of the hottest days on Saturday and Sunday, with temperatures above 35 degrees in most of the country while reaching 44 degrees in Seville's countryside. EPA/Alba Feixas
MADRID, 24 AGO - L'ondata di caldo di 16 giorni che ha colpito la Spagna questo mese è stata "la più intensa mai registrata", ha dichiarato l'Agenzia meteorologica statale spagnola. I dati provvisori relativi all'ondata di caldo dal 3 al 18 agosto hanno superato il precedente record, registrato nel luglio 2022, con una temperatura media superiore di 4,6 °C rispetto ai fenomeni simili verificatisi in precedenza, ha affermato l'agenzia su X.
