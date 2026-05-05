Oms, Spagna accoglierà la nave con i casi sospetti di hantavirus alle Canarie

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 05 MAG - L'Oms ha dichiarato che la Spagna "accoglierà" la nave ancorata al largo di Capo Verde con a bordo casi sospetti di hantavirus, consentendo un'indagine e una valutazione del rischio per i passeggeri rimanenti. La direttrice dell'Oms per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie, Maria Van Kerkhove, ha dichiarato che la nave si dirigerà verso le Isole Canarie. "Stiamo collaborando con le autorità spagnole che hanno affermato che accoglieranno la nave per condurre un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione completa della nave e, naturalmente, per valutare il rischio per i passeggeri che si trovano a bordo". (ANSA-AFP).