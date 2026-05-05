Oms, possibile trasmissione dell'hantavirus da uomo a uomo sulla nave

ROMA, 05 MAG - Sospetto di trasmissione da uomo a uomo dell'hantavirus sulla nave da crociera mv Hondius attualmente al largo di Capo Verde. Lo afferma l'Oms: "Riteniamo che possa esserci una trasmissione da uomo a uomo tra i contatti più stretti", ha dichiarato Maria Van Kerkhove, direttrice per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie dell'Oms. "Considerata la durata del periodo di incubazione dell'hantavirus, che può variare da una a sei settimane, presumiamo che siano stati infettati al di fuori della nave", e "riteniamo che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra coloro che sono stati a stretto contatto".