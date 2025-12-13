Giornale di Brescia
Oms, 'a Gaza sono parzialmente funzionanti 18 ospedali su 36'

ROMA, 13 DIC - Il rappresentante del Programma Mondiale della Sanità (Oms) nei Territori Palestinesi, Rik Peeperkorn, ha dichiarato che solo 18 ospedali su 36 e il 43% dei centri di assistenza sanitaria primaria di Gaza sono parzialmente funzionanti. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Nonostante le enormi difficoltà, l'ospedale Shifa di Gaza City è di nuovo parzialmente operativo. Peeperkorn ha affermato che a Gaza persiste una grave carenza di medicinali essenziali e di forniture mediche necessarie, tra le altre cose, per il trattamento delle malattie cardiache, il trapianto di rene e l'emodialisi, e la chirurgia di terapia intensiva: "Sebbene i tassi di approvazione per le forniture fossero migliorati, il processo di invio di medicinali e attrezzature mediche a Gaza è rimasto inutilmente lento e complesso". L'Oms ha anche affrontato molte difficoltà nel portare a Gaza reagenti di laboratorio e componenti essenziali per macchinari. Molti articoli sono stati respinti perché classificati come "a duplice uso". Le forniture mediche devono ricevere un'autorizzazione generale per entrare a Gaza e devono essere spedite rapidamente in modo da poter far fronte alle esigenze urgenti, ha aggiunto. Peeperkorn ha sottolineato che "è in questo contesto che la tempesta Byron ha colpito Gaza, aggravando le sofferenze delle famiglie già sfollate. Migliaia di loro si sono rifugiate in zone costiere prive di sistemi di drenaggio o barriere protettive. Solo lungo la costa di Khan Younis, oltre 4.000 persone vivevano in zone ad alto rischio. Almeno dieci persone sarebbero morte nelle ultime 24 ore a causa delle forti piogge. Questa settimana sono stati segnalati anche due decessi di neonati o bambini sotto i cinque anni per ipotermia".

ROMA

  3. Ricarica la pagina se necessario