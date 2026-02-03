Oms, 1 miliardo di dollari per le peggiori crisi sanitarie nel 2026

GINEVRA, 03 FEB - L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha lanciato oggi un appello di fondi pari a 1 miliardo di dollari per rispondere alle 36 peggiori crisi sanitarie nel mondo. "Un quarto di miliardo di persone sta vivendo crisi umanitarie che le privano delle protezioni più elementari: sicurezza, riparo e accesso all'assistenza sanitaria", ha detto il Dott. Chikwe Ihekweazu, Direttore esecutivo del Programma per le Emergenze sanitarie dell'OMS. "Oggi, l'OMS chiede 1 miliardo di dollari per sostenere i servizi sanitari essenziali nelle emergenze più gravi del mondo nel 2026. Questo denaro sosterrà la risposta sanitaria in 36 emergenze, tra cui Gaza e Medio Oriente, Sudan, Ucraina, Repubblica Democratica del Congo, Haiti e Myanmar", ha aggiunto parlando alla stampa a Ginevra.