Omofobia, centinaia in piazza a Roma contro aggressioni

ROMA, 04 GEN - Tutti in piazza per gridare 'basta' alle aggressioni omofobiche. Sono almeno 500 i cittadini che stanno partecipando alla manifestazione indetta a piazza Malatesta a Roma dopo "l'escalation di aggressioni omofobe a Milano, Torino e Roma, come quella in particolare subita da Sthepano e Matteo nella Capitale a Capodanno". Molte le bandiere arcobaleno e i cuori con su scritto: 'Noi lo gridiamo con il cuore. Diritti subito'. E poi ancora "Basta solidarietà votate qualcosa". Sul palco si alternano gli interventi dei vari esponenti delle associazioni lgbt.