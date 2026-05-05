Omicidio Vasto, la difesa chiede perizia psichiatrica di parte sul padre

VASTO, 05 MAG - Una perizia psichiatrica di parte è stata chiesta dalla difesa di Antonio Sciorilli, l'uomo che lo scorso 19 aprile ha ucciso con una accetta il figlio Andrea, di 21 anni, al culmine di un litigio in casa a Vasto. La conferma arriva dai difensori dell'uomo, gli avvocati Alessandro Orlando e Massimiliano Baccalà. Si tratta tecnicamente di una Consulenza Tecnica di Parte: l'incarico è stato affidato a uno specialista di Campobasso, Vincenzo Vecchione. "Ho incaricato uno psichiatra di fare un'analisi del mio cliente - dichiara il legale Orlando -. L'ho visto qualche giorno fa in carcere e stiamo ricostruendo la vicenda personale con il figlio e quella familiare. E' ancora in isolamento in carcere e giovedì prossimo incontrerà nuovamente la moglie e la figlia". L'avvocato sottolinea di non aver presentato richiesta di riesame "perché chiederemo prima l'interrogatorio da parte del Pm, poi presenteremo una richiesta 'de libertate'. Non abbiamo, comunque, ancora i risultati dell'esame autoptico, quelle dei Ris sono in fase di elaborazione e nemmeno le risultanze degli accertamenti sui cellulari".