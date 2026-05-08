Omicidio Vassallo, appello dei pm contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo

NAPOLI, 08 MAG - La Procura di Salerno ha presentato appello contro la sentenza con la quale lo scoeso 27 marzo il giudice per l'udienza preliminare ha dichiarato "il non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, imputato di concorso nell'omicidio di Vassallo Angelo e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti". Lo rende noto un comunicato congiunto a firma del facente funzioni procuratore generale di Salerno, Elia Taddeo, e del procuratore di Salerno Raffaele Cantone. Una decisione adottata, si legge nella nota, "in accordo e condivisione con la Procura generale presso la Corte di appello". L'ufficio inquirente salernitano coordinato dal neo procuratore Cantone ha "richiesto, quindi, alla Corte di Appello di disporne il rinvio a giudizio".