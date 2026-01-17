Giornale di Brescia
Omicidio Strigno, il presunto omicida Khalid Mamdouh è in carcere a Trento

TRENTO, 17 GEN - L'uomo che gli inquirenti ritengono abbia ucciso Mauro Sbetta, il pensionato 68enne di Strigno (Trentino), nella notte tra sabato e domenica scorsa, si trova in carcere a Spini di Gardolo. Si tratta Khalid Mamdouh, 41 anni, originario del Marocco, e residente da diversi anni in provincia di Trento, dove aveva anche frequentato una scuola professionale, indirizzo termodraulica. I carabinieri lo hanno arrestato nella mattinata in una casa a Borgo Valsugana sulla base di una serie di elementi emersi dalle testimonianze raccolte nel corso delle indagini: dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, dagli accertamenti sui tabulati telefonici e dalle analisi del Ris di Parma. In passato l'uomo avrebbe già avuto qualche problema con la giustizia. Mentre si aspettano sempre i risultati dell'autopsia eseguita venerdì, lunedì dovrebbe svolgersi l'interrogatorio di garanzia del 40enne. Sbetta è morto in seguito alle molteplici ferite subito nel corso di una colluttazione della quale restano da stabilire le cause.

